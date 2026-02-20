Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina madre accusata di omicidio e casa sotto sequestro

Un bambino di 15 mesi è morto a Vasto, dopo aver ingerito cocaina, causandone la morte. La madre del piccolo è ora accusata di omicidio e la sua abitazione è stata posta sotto sequestro. La tragedia si è verificata ad agosto 2025, e inizialmente si pensava a una polmonite ab ingestis causata dall’ingestione di un biscotto. Le analisi mediche e le indagini hanno però dimostrato che la causa reale è stata l’assunzione di sostanze stupefacenti. La famiglia si trova sotto shock per quanto accaduto.

La morte di un bambino di 15 mesi avvenuta la scorsa estate a Vasto (Chieti) cambia radicalmente prospettiva investigativa. Quello che inizialmente era stato considerato un possibile caso di morte accidentale dopo aver mangiato un biscotto – e per questo motivo si era parlato una polmonite ab ingestis – si è rivelato invece un decesso dovuto a una grave intossicazione da sostanze stupefacenti. L'autopsia sul bimbo di Vasto: morte per intossicazione da cocaina Madre indagata per omicidio colposo Casa sotto sequestro, si indaga sulla dinamica L’autopsia sul bimbo di Vasto: morte per intossicazione da cocaina Ad agosto 2025 il bambino era stato accompagnato dalla madre in ospedale già in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre accusata di omicidio e casa sotto sequestro Leggi anche: Vasto, bambino morto a 15 mesi: aveva ingoiato cocaina in casa Leggi anche: Non fu fatalità, il bimbo di 15 mesi morto a Vasto ingerì cocaina in casa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi; Bambino muore a 15 mesi per ingestione di cocaina: madre sotto accusa a Vasto; Vasto, bambino morto a 15 mesi: aveva ingoiato cocaina in casa; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati. Bimbo di 15 mesi morto: ha ingerito cocaina in casa. Le bugie della mamma, accusata di omicidio colposoUn bambino morto a 15 mesi in ospedale, dove era stato portato dalla mamma. Una terribile vicenda avvenuta nel mese di agosto 2025, a Vasto, in Abruzzo, e che oggi viene vista sotto una ... leggo.it Ingoia cocaina in casa: bimbo di 15 mesi muore per un'intossicazione acuta, la mamma accusata di omicidio colposo e false informazioniIl piccolo è deceduto lo scorso agosto per un'intossicazione acuta. La madre dovrà rispondere di omicidio colposo e false dichiarazioni. ilfattoquotidiano.it Un trapianto che doveva salvare un bimbo di Napoli di due anni e quattro mesi si trasforma in un incubo. Il cuore arrivato da Bolzano era congelato in un blocco di ghiaccio, conservato con ghiaccio secco anziché ai 4 gradi necessari. Ci sono voluti venti minuti - facebook.com facebook