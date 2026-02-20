Scoperto in una grotta rumena il batterio che resiste agli antibiotici da prima che esistessero

Un batterio resistente agli antibiotici è stato trovato in una grotta remota della Romania, un risultato che sorprende gli scienziati. La scoperta è avvenuta in un ambiente di ghiaccio antico, dove il microorganismo è rimasto conservato per migliaia di anni. Questo batterio potrebbe aver sviluppato la sua resistenza prima che gli antibiotici moderni esistessero. La scoperta solleva interrogativi sulla durata delle resistenze naturali e sulla possibilità che altri microbi nascosti custodiscano segreti simili. La ricerca continua per capire meglio questa scoperta sorprendente.

Il ghiaccio profondo della Transilvania ha restituito un segreto biologico che sfida le nostre conoscenze sulla medicina moderna. All'interno della grotta glaciale di Scărișoara, situata nei Carpazi rumeni, un team di scienziati ha identificato un microrganismo rimasto isolato per oltre 5.300 anni. La particolarità di questo batterio, denominato Psychrobacter SC65A.3, risiede nella sua incredibile capacità di neutralizzare numerosi antibiotici, nonostante sia rimasto sepolto sotto oltre 16 metri di ghiaccio millenario, ben prima che l'umanità scoprisse la penicillina. La scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Frontiers in Microbiology, è il risultato di un'operazione di carotaggio guidata dall'Istituto di Biologia di Bucarest.