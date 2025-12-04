Cambio di passo in Regione Boni assicura | Un tavolo permanente tra pendolari e Ferrovie
SAN GIOVANNI VALDARNO – Un cambio di passo nel rapporto tra istituzioni e viaggiatori. È questo l’obiettivo del primo faccia a faccia tra Filippo Boni, neo assessore regionale ai trasporti, e i pendolari del Valdarno. L’incontro, molto partecipato, si è svolto ieri sera, organizzato dalla sindaca Valentina Vadi e dalla Conferenza dei Sindaci di zona. Boni non ha perso tempo. Ha subito chiarito la sua linea d’azione: costruire un rapporto costruttivo con chi usa il treno ogni giorno. “Mi impegno ad avviare un tavolo permanente di confronto “, ha dichiarato l’assessore. L’idea è mettere seduti allo stesso tavolo istituzioni, comitati dei pendolari, Trenitalia e Rfi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dicembre si apre con l’auspicio di un cambio di passo nelle contrattazioni dei mercati all’ingrosso, dopo un novembre fiacco. È quanto emerge dall’ ultima rilevazione di Italiafruit News al CAAR S.p.A - Centro Agroalimentare Riminese di Rimini, accompagnati - facebook.com Vai su Facebook
#startup Serve un cambio di passo nell'ecosistema: poche donne, il 91% sono uomini. "Startup a maggioranza maschile e con un'età media alta (39 anni)" su @sole24ore #innovazione #registroimprese @As_Aifi @Invitalia @mimit_gov @CamCom_gov @S Vai su X
"Medioetruria la mia priorità". L’agenda del neoassessore Boni. Veneri chiede il cambio di passo - Lo fa nel giorno del primo consiglio regionale chiamato a votare il programma di governo già presentato dal presidente Giani. Riporta lanazione.it
Uil Marche a Regione, cambiare passo su lavoro e sanità - Così la Uil Marche, per voce della segretaria regionale Claudia Mazzucchelli, in merito alla nuova giunta regionale delle Marche guidata ... Scrive ansa.it
Regione, la maggioranza senza paceVargiu: cambio di passo o si chiude - Resta alta la tensione fra i partiti che compongono la maggioranza alla guida della Regione. Secondo unionesarda.it
Regione, il centrodestra: "Alluvioni, basta tamponi. Serve cambio di passo sulla prevenzione" - Questa la posizione dei gruppi assembleari regionali di opposizione in tema di messa in sicurezza del territorio ... Secondo ilrestodelcarlino.it