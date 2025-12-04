Cambio di passo in Regione Boni assicura | Un tavolo permanente tra pendolari e Ferrovie

Corrieretoscano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN GIOVANNI VALDARNO – Un cambio di passo nel rapporto tra istituzioni e viaggiatori. È questo l’obiettivo del primo faccia a faccia tra Filippo Boni, neo assessore regionale ai trasporti, e i pendolari del Valdarno. L’incontro, molto partecipato, si è svolto ieri sera, organizzato dalla sindaca Valentina Vadi e dalla Conferenza dei Sindaci di zona. Boni non ha perso tempo. Ha subito chiarito la sua linea d’azione: costruire un rapporto costruttivo con chi usa il treno ogni giorno. “Mi impegno ad avviare un tavolo permanente di confronto “, ha dichiarato l’assessore. L’idea è mettere seduti allo stesso tavolo istituzioni, comitati dei pendolari, Trenitalia e Rfi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

