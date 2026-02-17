Dialogo tra culture Un tavolo permanente per il confronto con gli stranieri

Il Comune di Ascoli ha deciso di creare un tavolo permanente per il dialogo tra le diverse culture, rispondendo alle richieste di alcune associazioni straniere. Questo nuovo spazio mira a facilitare lo scambio diretto di idee e problemi tra le autorità locali e le comunità straniere, coinvolgendo anche rappresentanti di diversi paesi. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare la comunicazione e affrontare le questioni pratiche che riguardano gli stranieri sul territorio.

Il Comune di Ascoli ha compiuto un passo significativo verso la promozione dell'inclusione sociale e del dialogo interculturale, istituendo un Tavolo cittadino permanente che favorisca il confronto tra l'amministrazione e le comunità straniere presenti sul territorio. L'iniziativa nasce dall'intento di valorizzare la diversità culturale come risorsa e non come elemento di frammentazione, coerentemente con i principi costituzionali e comunitari sui diritti umani e della persona. Secondo i dati aggiornati al primo gennaio, infatti, gli stranieri residenti ad Ascoli sono 3.081, pari al 6,8% della popolazione totale.