Umbria Proietti incontra Fs | Sperimentiamo arretramento Frecciarossa ad Assisi

Proietti ha incontrato i rappresentanti di FS per discutere di un nuovo collegamento ferroviario. La regione vuole migliorare il servizio e ridurre i tempi di viaggio, soprattutto verso Assisi. Durante l’incontro, si è deciso di sperimentare un arretramento del Frecciarossa nella cittadina umbra. L’obiettivo è offrire un collegamento più comodo e frequente, facilitando così gli spostamenti di residenti e visitatori. La proposta sarà messa alla prova nei prossimi mesi.

L’opportunità per Ferrovie di diventare official mobility partner per le celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi, l’incremento dei collegamenti ferroviari Roma-Assisi-Perugia con l’introduzione di un nuovo treno nei giorni feriali e la sperimentazione dell’arretramento del Frecciarossa di Perugia alle stazioni di Assisi e Foligno. Sono questi i dossier salienti che sono stati posti sul tavolo dell’incontro per la mobilità regionale, dal presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, per i vertici del Gruppo Fs. Una riunione intensa tra la delegazione regionale composta dal capo di gabinetto Nicodemo Oliverio, dall’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco De Rebotti, dal direttore Gianluca Paggi, e dall’amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale, Emilio Giacchetti e i dirigenti del Gruppo FS.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Umbria, Proietti incontra Fs: “Sperimentiamo arretramento Frecciarossa ad Assisi” Leggi anche: Umbria, aperture per l’arretramento a Foligno del Frecciarossa. In arrivo i primi Coradia Stream a duecento orari Leggi anche: FS cambia il logo dei Frecciarossa ma non spiega ritardi e inaffidabilità Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Proietti, accolto in Umbria bambino di Gaza unico superstite di cinque fratelli«Un altro bambino proveniente da Gaza è stato accolto in Umbria. Ha 9 anni e mezzo ed è «l'unico superstite di cinque fratelli» dopo avere «perso anche la madre nel bombardamento della loro casa» ha ... ilmessaggero.it Zes, Proietti annuncia una struttura di missione in UmbriaLa presidente Stefania Proietti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti hanno partecipato in videocollegamento questa mattina alla Cabina di regia Zes (Zone economiche speciali) che ... ansa.it L'intervista integrale alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti - facebook.com facebook #Umbria-FS, #Proietti punta al raddoppio: #Frecciarossa verso #Assisi e #Foligno, mentre la #Fcu guarda alla rete nazionale x.com