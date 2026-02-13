Il Gruppo FS ha svelato il nuovo logo dei Frecciarossa, ma non ha fornito spiegazioni sui frequenti ritardi e problemi di affidabilità che coinvolgono i treni. La scelta di aggiornare l’immagine si combina con il piano di rinnovamento della flotta, che prevede l’introduzione di 46 nuovi treni nei prossimi mesi. Nel frattempo, i pendolari continuano a lamentarsi delle disfunzioni e delle corse saltate senza spiegazioni chiare.

Il Gruppo FS ha presentato nei giorni scorsi il nuovo logo Frecciarossa e annunciato l’accelerazione del rinnovo della flotta con l’arrivo di 46 nuovi convogli. All’evento, svoltosi a Milano Centrale, era esposto anche un Frecciarossa 1000 con la “Effe” rinnovata sul muso e il nuovo marchio applicato su fiancate e interni. Sorprende questo cambio di logo le anche perché le FFS (svizzere) hanno lo stesso logo dal 1972 e le DB (tedesche) il loro dal 1955 (con leggere modifiche nel 1994). Le FS evidentemente sentono la necessità di cambiare qualcosa per motivi non meglio specificati. Solitamente il marketing non cambia un logo di ottima fama. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - FS cambia il logo dei Frecciarossa ma non spiega ritardi e inaffidabilità

Approfondimenti su frecciarossa cambia

La Frecciarossa ha svelato un nuovo logo e punta a rinnovare la propria flotta.

Ultime notizie su frecciarossa cambia

Argomenti discussi: Frecciarossa cambia volto: svelato il nuovo logo che guarda al futuro dell'Alta Velocità; Frecciarossa cambia volto, il nuovo logo segna la rotta della nuova Alta Velocità italiana; Frecciarossa: un nuovo logo che rafforza identità e posizionamento e rende visibili i valori che guidano Gruppo FS; Trenitalia (gruppo Fs): Frecciarossa presenta il nuovo logo e accelera sul rinnovo della flotta.

L'evento ufficiale a MilanoFrecciarossa cambia volto e guarda al futuro dell’Alta Velocità. Trenitalia, brand del Gruppo FS, inaugura una nuova fase della propria evoluzione industriale con il lancio del nuovo logo e di un’iden ... fsnews.it

Frecciarossa rinnova il brand e accelera sugli investimenti: nuovo logo e quinto treno di nuova generazione in servizioFrecciarossa cambia pelle e spinge sull’acceleratore del piano industriale. Il marchio dell’Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS) ha presentato a Milano Centrale il nuovo logo e la rinnovata identit ... milanofinanza.it

La nuova F di #Frecciarossa è movimento, innovazione, futuro. Cambia la forma, non l’essenza: accompagnarti, sempre, verso ciò che conta. - facebook.com facebook

Frecciarossa cambia volto ma il nuovo logo ricorda un passato poco fortunato x.com