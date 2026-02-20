Umbria aperture per l’arretramento a Foligno del Frecciarossa In arrivo i primi Coradia Stream a duecento orari

Un incontro tra la Regione Umbria e i vertici di Ferrovie dello Stato ha portato alla decisione di spostare l’attivazione del Frecciarossa a Foligno. La scelta mira a migliorare i collegamenti tra Nord e Sud, riducendo i tempi di viaggio. Durante la riunione, è stato anche annunciato l’arrivo dei primi treni Coradia Stream, capaci di raggiungere i 200 kmh. La Regione si impegna a coordinare con il Gruppo Fs per garantire un servizio più rapido e efficiente nella zona. La novità entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Un vertice tra Regione Umbria ed i dirigenti del Gruppo Fs si è svolto per parlare del tema 'mobilità regionale'. Hanno partecipato, tra gli altri, il vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio Marco Villani, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l'assessore regionale ai trasporti Francesco De Rebotti. Durante l'incontro la presidente Proietti ha illustrato l'importanza strategica del trasporto pubblico per la mobilità regionale, sottolineando l'impegno dell'amministrazione regionale in questo ambito. In particolare, è stata presentata l'iniziativa regionale di potenziamento del trasporto pubblico legata all'ottocentenario della morte di San Francesco, un evento di rilevanza internazionale che porterà ad Assisi rilevantissimi flussi turistici nel corso dell'anno.