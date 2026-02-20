Umbria in volo | 17 rotte da Perugia Ryanair e BA connettono l’Italia
Ryanair e British Airways hanno annunciato l’attivazione di 17 rotte dall’aeroporto di Perugia, collegando l’Umbria a diverse destinazioni italiane ed europee. La decisione deriva dall’aumento di richieste di voli estivi, che spinge le compagnie a rinnovare le offerte. A partire dal 29 marzo, i voli si moltiplicano, consentendo ai viaggiatori di raggiungere mete come Roma, Londra e altre città europee. La scelta di espandere le rotte mira a favorire il turismo e la mobilità nella regione. L’aeroporto di Perugia si prepara a ricevere i primi passeggeri della stagione.
Perugia decolla verso l’estate: diciassette rotte per riconnettere l’Umbria al mondo. L’aeroporto di Perugia “San Francesco d’Assisi” si prepara ad accogliere la stagione estiva con una programmazione voli ampliata, a partire dal 29 marzo. Diciassette rotte collegheranno il capoluogo umbro a destinazioni italiane ed europee, puntando a rilanciare il turismo e lo sviluppo economico della regione. Un hub in crescita: la strategia di connettività per l’estate 2026. La programmazione estiva 2026 dell’aeroporto di Perugia rappresenta un investimento strategico per il territorio. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda di viaggi, sia per turismo che per affari, offrendo un’ampia scelta di destinazioni e frequenze.🔗 Leggi su Ameve.eu
