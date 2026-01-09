Il turismo può prendere il volo Ryanair | Presto più rotte su Forlì Ascom | Una grande occasione

Ryanair annuncia l’espansione delle rotte da Forlì, considerandola una grande opportunità per il turismo locale. La decisione della regione Emilia-Romagna di eliminare l’addizionale municipale dal 2026 potrebbe favorire un aumento dei collegamenti aerei e attrarre più visitatori. Un passo che, secondo Ascom, rappresenta un’occasione importante per lo sviluppo del territorio e il rafforzamento dell’offerta turistica.

Ryanair accoglie con grandissimo favore la decisione della regione Emilia-Romagna e del suo presidente De Pascale di eliminare l’ addizionale municipale, già dal primo giorno del 2026, come proposto dallo stesso De Pascale. Una decisione che riguarderà gli aeroporti di Forlì, Rimini nonchè Parma e consentirà all’Emilia-Romagna di avere molti più voli sul proprio territorio. Come si vede la Romagna è decisamente interessata alla questione, sia per quel che riguarda il turismo da spiaggia ma anche per Ravenna e il suo patrimonio artistico. Ryanair, ormai la compagnia aerea numero uno in Europa e in Italia, ha reso noto il suo pensiero e i suoi programmi per l’immediato futuro per bocca del suo Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness: "Ryanair accoglie con favore la decisione del presidente De Pascale di abolire l’addizionale municipale, a partire dai piccoli aeroporti dell’Emilia-Romagna di Forlì, Parma e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

