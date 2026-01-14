Da Barcellona a Londra passando per Cracovia e Malta | Ryanair svela le rotte dell’estate 2026 da Perugia
Ryanair ha annunciato le rotte estive 2026 dall’aeroporto di Perugia “San Francesco d’Assisi”. Il network comprende dieci destinazioni, tra cui Barcellona, Londra Stansted, Cracovia, Malta e Bruxelles Charleroi, con circa ottanta voli settimanali. La programmazione offre collegamenti nazionali e internazionali, consolidando la posizione dell’aeroporto umbro come punto di accesso al continente europeo per la prossima stagione estiva.
Da Barcellona a Londra Stansted, passando per Cracovia, Malta e Bruxelles Charleroi. Ryanair annuncia l’operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, confermando un network articolato su dieci rotte e circa ottanta voli settimanali, tra collegamenti nazionali e internazionali. Il programma prevede sei destinazioni estere – Barcellona, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Malta, Bucarest e Londra Stansted – e quattro mete italiane: Brindisi, Cagliari, Catania e Palermo. Una proposta che consolida la presenza della compagnia low cost sullo scalo perugino e rafforza la connettività dell’Umbria con alcune delle principali città europee e del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
