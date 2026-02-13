Vannacci ottiene il risultato più alto tra gli ultimi sondaggi politici di oggi, venerdì 13 febbraio, grazie al supporto di Futuro Nazionale, mentre la Lega di Salvini registra un calo significativo, secondo le rilevazioni pubblicate questa mattina.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 13 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 13 febbraio, Vannacci vola con Futuro Nazionale e la Lega crolla

Gli ultimi sondaggi politici di oggi, venerdì 6 febbraio, mostrano un aumento di consensi solo per Forza Italia.

Gli ultimi sondaggi mostrano che Futuro Nazionale di Vannacci si ferma al 2%.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Sondaggio SWG: Futuro Nazionale di Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in calo dell'1,2%; I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 6 febbraio, a destra cresce solo FI: tutti attendono l'effetto Vannacci; Caso Vannacci, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%.

Sondaggi politici, quanto distacco c’è tra destra e sinistra e chi vincerebbe oggiFratelli d’Italia è sotto il 30%, il Pd a circa otto punti di distanza. Insieme a Lega e Forza Italia, FdI mantiene un vantaggio piuttosto contenuto sull’opposizione. Lo mostrano i risultati della ... fanpage.it

Sondaggi politici 2026/ Referendum giustizia: No al 51% ma con affluenza bassa, promosso pacchetto sicurezzaSondaggi politici 2026: nel referendum giustizia è testa a testa, con No al 51% solo con affluenza bassa. Misure del pacchetto sicurezza convincono ... ilsussidiario.net

Il consigliere regionale è pronto a lasciare il gruppo al Ferro Fini per aderire a Futuro Nazionale del generale. La promessa: «Non tradirò il presidente Stefani» - facebook.com facebook

#tagada Futuro Nazionale farà parte del centrodestra La risposta di Nicola Procaccini a Tiziana Panella x.com