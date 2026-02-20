Uil Pensionati Giovanni Miceli confermato segretario | Anziani più poveri e tartassati

Giovanni Miceli, segretario della Uil Pensionati, ha confermato il suo incarico e denuncia che gli anziani sono sempre più poveri e tartassati. In città, le bollette di luce e gas continuano a salire, mentre l’aumento della Tari si traduce in una delle più alte d’Italia. I servizi pubblici, come l’acqua, sono spesso in ritardo o di scarsa qualità, con turni di erogazione che superano un mese. La situazione mette sotto pressione le persone più vulnerabili del territorio.

Il congresso, presieduto dal segretario provinciale Uil Gero Acquisto e concluso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, ha eletto anche il gruppo dirigente che lo collaborerà nei prossimi anni “Mentre bollette di luce e gas sono in continuo aumento, ad Agrigento la Tari risulta essere tra le più care d’Italia a fronte di un servizio troppo spesso inadeguato e si paga l’acqua come fosse petrolio con turni di erogazione anche oltre un mese. Energia, rifiuti, acqua: tre voci che svuotano le pensioni. E molte adesso non bastano più”. Giovanni Miceli, confermato oggi segretario generale della UilPensionati Agrigento, ha denunciato così la condizione degli anziani – “tartassati e sempre più poveri” – in terra girgentina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Congresso Uil pensionati Messina, Pippo Calapai rieletto segretario Leggi anche: Calabria, 150 mila anziani non autosufficienti: l'allarme Uil Pensionati Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Congresso della UIL pensionati ad Agrigento. Appuntamento venerdì 20 febbraio. Uil Pensionati, Giovanni Miceli confermato segretario: Anziani più poveri e tartassatiIl congresso, presieduto dal segretario provinciale Uil Gero Acquisto e concluso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, ha eletto anche il gruppo dirigente che lo collaborerà nei prossimi a ... agrigentonotizie.it Uil Pensionati al voto: scelti i delegati per il Congresso regionalePresso la Biblioteca Provinciale di Benevento si è tenuta l’assemblea degli iscritti alla Uil Pensionati per eleggere i delegati al Congresso regionale del Sindacato che si terrà il 17 marzo 2026. Ha ... ilmattino.it Partecipata la Festa di Carnevale organizzata dall’Associazione ADA Con Rieti insieme alla UIL Pensionati Lazio Coordinamento Rieti - facebook.com facebook