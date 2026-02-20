Uil Pensionati Giovanni Miceli confermato segretario | Anziani più poveri e tartassati

Da agrigentonotizie.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Miceli, segretario della Uil Pensionati, ha confermato il suo incarico e denuncia che gli anziani sono sempre più poveri e tartassati. In città, le bollette di luce e gas continuano a salire, mentre l’aumento della Tari si traduce in una delle più alte d’Italia. I servizi pubblici, come l’acqua, sono spesso in ritardo o di scarsa qualità, con turni di erogazione che superano un mese. La situazione mette sotto pressione le persone più vulnerabili del territorio.

Il congresso, presieduto dal segretario provinciale Uil Gero Acquisto e concluso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, ha eletto anche il gruppo dirigente che lo collaborerà nei prossimi anni “Mentre bollette di luce e gas sono in continuo aumento, ad Agrigento la Tari risulta essere tra le più care d’Italia a fronte di un servizio troppo spesso inadeguato e si paga l’acqua come fosse petrolio con turni di erogazione anche oltre un mese. Energia, rifiuti, acqua: tre voci che svuotano le pensioni. E molte adesso non bastano più”. Giovanni Miceli, confermato oggi segretario generale della UilPensionati Agrigento, ha denunciato così la condizione degli anziani – “tartassati e sempre più poveri” – in terra girgentina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Congresso Uil pensionati Messina, Pippo Calapai rieletto segretario

Leggi anche: Calabria, 150 mila anziani non autosufficienti: l'allarme Uil Pensionati

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Congresso della UIL pensionati ad Agrigento. Appuntamento venerdì 20 febbraio.

uil pensionati giovanni miceliUil Pensionati, Giovanni Miceli confermato segretario: Anziani più poveri e tartassatiIl congresso, presieduto dal segretario provinciale Uil Gero Acquisto e concluso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, ha eletto anche il gruppo dirigente che lo collaborerà nei prossimi a ... agrigentonotizie.it

Uil Pensionati al voto: scelti i delegati per il Congresso regionalePresso la Biblioteca Provinciale di Benevento si è tenuta l’assemblea degli iscritti alla Uil Pensionati per eleggere i delegati al Congresso regionale del Sindacato che si terrà il 17 marzo 2026. Ha ... ilmattino.it