Donald Trump annuncia la pubblicazione dei documenti su UFO e vita extraterrestre

Donald Trump ha deciso di rendere pubblici i documenti su UFO e vita extraterrestre a causa delle richieste di molti cittadini e appassionati. L’ex presidente ha affermato che ordinerà al Dipartimento della Difesa e ad altre agenzie di individuare e divulgare i file segreti riguardanti incontri con alieni e oggetti volanti non identificati. La decisione mira a soddisfare la curiosità pubblica e a sfatare i misteri su questi fenomeni. I documenti, secondo quanto annunciato, verranno resi accessibili nel prossimo futuro.

L’ex presidente Donald Trump ha annunciato che ordinerà al Dipartimento della Difesa e ad altre agenzie federali di identificare e rendere pubblici i documenti governativi relativi a «alieni e vita extraterrestre». L’iniziativa riguarderà anche i fenomeni aerei non identificati (UAP) e i cosiddetti UFO, oggetti volanti non identificati da decenni protagonisti di teorie cospirazioniste e speculazioni su tecnologie misteriose di presunta origine aliena. Trump, sulla sua piattaforma social Truth, ha dichiarato di voler diffondere «ogni informazione legata a queste questioni molto complesse, ma estremamente interessanti e importanti».🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Donald Trump annuncia la pubblicazione dei documenti su UFO e vita extraterrestre Leggi anche: Epstein files, la risposta di Donald Trump dopo la pubblicazione dei nuovi documenti Leggi anche: Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo PRÉPAREZ-VOUS : Trump pourrait faire une ANNONCE historique sur les Extraterrestres ! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Board of Peace, Trump annuncia partnership con la Fifa; Meloni: l'Italia sarà Paese osservatore al Board of Peace di Trump; Trump inaugura il Board of Peace: Alcuni Paesi fanno i furbi, ma si uniranno tutti | Il Board vigilerà che l'Onu funzioni bene; Trump annuncia: Dal Board of peace 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ma Hamas consegni le armi. Trump annuncia la divulgazione dei documenti governativi su Ufo e vita alienaC'è enorme interesse, scrive il presidente su Truth: Darò istruzioni al segretario alla Difesa e ad altri dipartimenti e agenzie competenti ... huffingtonpost.it Trump in crisi nei sondaggi si gioca la carta degli Ufo: Ordinerò di pubblicare tutti i documenti segreti sugli alieniTrump annuncia la pubblicazione dei documenti segreti sugli Ufo. Archivi militari, ipotesi aliene e vecchi misteri tornano a galla. lanotiziagiornale.it Nel giorno della prima riunione del Board of peace, l'organismo voluto dal presidente statunitense Donald Trump per sovrintendere la ricostruzione della Striscia di Gaza, Amnesty International Italia e Greenpeace Italia hanno portato davanti a Palazzo Chigi e x.com la Repubblica. . Nel giorno della prima riunione del Board of peace, l'organismo voluto dal presidente statunitense Donald Trump per sovrintendere la ricostruzione della Striscia di Gaza, Amnesty International Italia e Greenpeace Italia hanno portato davanti a - facebook.com facebook