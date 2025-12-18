Gli Stati Uniti intensificano la loro opposizione alla Corte penale internazionale, colpendo due giudici della Corte dell’Aja con sanzioni. La decisione arriva in risposta al respingimento di un ricorso di Israele riguardante un’indagine per crimini di guerra, segnando un ulteriore capitolo nel conflitto tra Washington e il tribunale internazionale. La disputa evidenzia le tensioni geopolitiche e le implicazioni sulla giustizia internazionale.

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, guerra alla Corte dell’Aja: sanzioni ai giudici che hanno respinto un ricorso di Israele contro l’indagine per crimini di guerra

Gli Stati Uniti continuano la loro guerra contro la Corte penale internazionale. Questa volta nel mirino sono finiti due giudici della Corte dell’Aja, nei confronti dei quali sono state imposte alcune sanzioni. La loro colpa: aver preso di mira Israele. In particolare i due magistrati, provenienti dalla Mongolia e dalla Georgia, avevano respinto un ricorso presentato dallo Stato ebraico contro l’indagine sulle accuse di crimini di guerra nella Striscia di Gaza e avevano confermato i mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

