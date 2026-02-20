UEFA FIFA denunciate alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini di guerra La ricostruzione di quanto sta succedendo

UEFA e FIFA sono state portate davanti alla Corte Penale Internazionale perché si sospetta che abbiano sostenuto i crimini di guerra. La denuncia si basa su accuse che coinvolgono il finanziamento di eventi sportivi in zone di conflitto, dove si sono verificati abusi gravi. Le organizzazioni sono state accusate di aver ignorato le violazioni e di aver favorito indirettamente le operazioni militari. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, portando a un acceso dibattito sulla responsabilità delle istituzioni sportive in situazioni di crisi. La vicenda continua a fare discutere il mondo del calcio.

