Trasferta vietata ai tifosi del Viareggio

Ennesima "tegola" per i tifosi del Viareggio, costretti per la quarta volta di fila a non seguire le zebre in trasferta. I supporters bianconeri domenica 7 non potranno infatti recarsi al centro sportivo "Chiavacci" di Prato per la gara di Eccellenza contro lo Zenith Prato. La Prefettura del capoluogo laniero, per motivi di sicurezza visti i recenti episodi che hanno visto protagonisti, in negativo, alcuni ultras viareggini, ha disposto il divieto di vendita ai residenti nel comune di Viareggio dei biglietti per l’incontro tra Zenith Prato e Viareggio, in programma alle 14,30. È probabile inoltre che la Questura disponga apposite misure di sicurezza per evitare disordini a margine dell’incontro o nei luoghi vicini all’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasferta vietata ai tifosi del Viareggio

