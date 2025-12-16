Guerra Ucraina Mosca | No a truppe Nato in Ucraina Zelensky | Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia news in diretta

Gli sviluppi della guerra in Ucraina proseguono con dichiarazioni contrasting tra Mosca e Kiev. La Russia si oppone all'invio di truppe NATO nel paese, mentre Zelensky annuncia prossimi piani di pace e ribadisce la sovranità ucraina sul Donbass. Nel frattempo, a Berlino si è concluso il vertice tra Zelensky e i leader europei, con posizioni ferme sulle questioni territoriali.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 16 dicembre in diretta. Terminato a Berlino il vertice tra Zelensky e i leader UE, Zelensky frena: "Non riconosceremo Donbass come territorio russo". Verso nuovi colloqui nel fine settimana. Nata la commissione sui danni di guerra per Kiev, adottata la convezione a L'Aja. Mosca no truppe straniere in Ucraina. Putin sfida Zelensky Diretta | Altolà di Mosca sulle trattative: "No a truppe Nato in Ucraina e nessuna concessione su territori" - Orban attacca l'Ue sui prestiti per Kiev, mentre Zelensky è in Olanda per risarcimenti e incontri istituzionali.

Ucraina, Russia gela i negoziati: "Ruolo Europa non promette nulla di buono" - E incalza: "Non accetteremo mai presenza truppe Nato in territorio Kiev".

Guerra in Ucraina, l'Europa non deve mediare: deve schierarsi Non si media contro sé stessi - https://www.ilriformista.it/guerra-in-ucraina-leuropa-non-deve-mediare-deve-schierarsi-493302/

Guerra in #Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev di Valentina Iannicelli

