La Russia ha colpito depositi di droni a Nižyn, in Ucraina, causando danni significativi alle scorte di equipaggiamenti militari. L’attacco, rivendicato come un’azione strategica, avviene mentre i diplomatici si preparano a discutere la crisi a Ginevra. Fonti locali riferiscono che le esplosioni hanno scosso la zona industriale, interrompendo le linee di rifornimento. La decisione di Mosca di agire in questa regione sottolinea la crescente tensione tra i due Paesi. Nel frattempo, i colloqui di pace restano in bilico.

Escalation in Ucraina: Mosca Rivendica un Colpo Strategico ai Droni, Colloqui a Ginevra a un Bivio. La guerra in Ucraina entra in una fase critica, con un’intensificazione dei combattimenti e un’azione mirata delle forze russe che ha portato alla distruzione di depositi di droni a lungo raggio nei pressi di Nižyn, nell’Oblast’ di?ernihiv. Parallelamente, i colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti a Ginevra si sono conclusi senza progressi significativi, lasciando irrisolte questioni cruciali come la sovranità territoriale e la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un Colpo al Cuore della Logistica Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

