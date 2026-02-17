Ucraina e Iran oggi colloqui a Ginevra

8.05 Attesa a Ginevra la ripresa dei colloqui tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, dopo due round di negoziati ad Abu Dhabi. "L'Ucraina farebbe bene a sedersi velocemente al tavolo delle trattative", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell'Air Force One in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn. E ha definito "significativi" i prossimi negoziati per un accordo con Kiev. Oggi a Ginevra anche i colloqui sul controverso programma nucleare iraniano Trump: "Parteciperò indirettamente".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Donald Trump ha avvertito l'Iran che il rifiuto di un accordo durante i prossimi colloqui di Ginevra potrebbe portare a conseguenze concrete, poche ore prima dell'inizio delle trattative.

Kirill Dmitriev, responsabile degli investimenti russi, partirà per Ginevra dopo aver ricevuto l'incarico di rappresentare Mosca ai negoziati sull'Ucraina.

Diplomazia Al via oggi a Ginevra i colloqui cruciali su Ucraina e IranGinevra torna oggi al centro della scena internazionale con l'avvio di due nuove serie di colloqui sull'Ucraina e l'Iran, entrambi in fase di stallo. bluewin.ch

Iran, Ucraina e Russia. Troppi incontri in un giorno per Witkoff a GinevraIn 24 ore la diplomazia americana vuole dimostrare di poter risolvere due conflitti. Ma il grande errore di Washington sta nel non vedere quanto Teheran e Mosca siano connesse. Tattiche di regime e co ... ilfoglio.it

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #16febbraio #Meloni #Niscemi #Ucraina #Russia #Ginevra #Peskov #Iran #StatiUniti #Nucleare #MedioOriente #Gaza #Israele #PapaLeoneXIV #Valanga #Mattarella #Trapianto

