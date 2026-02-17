Ucraina i colloqui di pace a Ginevra – La diretta

La delegazione russa è giunta a Ginevra, in Svizzera, per partecipare ai negoziati sull’Ucraina, promossi dagli Stati Uniti. La visita è stata confermata dopo settimane di tensioni e ha già suscitato aspettative tra le parti coinvolte. La delegazione, composta da funzionari di alto livello, si prepara a incontrare i rappresentanti ucraini e gli esperti internazionali.

È arrivata a Ginevra, in Svizzera, la delegazione russa che parteciperà ai colloqui sull'Ucraina mediati dagli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. La delegazione russa è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Nella notte italiana erano partiti dagli Stati Uniti gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, che a Ginevra prenderanno parte anche ai colloqui sul nucleare con l'Iran. Ucraina, tra guerra e tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 17 febbraio Inizio diretta: 170226 08:15 Fine diretta: 170226 23:00 08:14 170226 Trump: "Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto" "È meglio che l'Ucraina si sieda al tavolo delle trattative al più presto". Ucraina e Iran, oggi colloqui a Ginevra A Ginevra, oggi si svolgono i colloqui tra Ucraina e Iran, a causa della richiesta di entrambe le parti di trovare una soluzione ai recenti contrasti diplomatici. Ucraina: Tass, 'Dmitriev andrà a Ginevra per partecipare ai colloqui' Kirill Dmitriev, responsabile degli investimenti russi, partirà per Ginevra dopo aver ricevuto l'incarico di rappresentare Mosca ai negoziati sull'Ucraina.