Ucraina salta l’incontro Usa-Zelensky Russia | Più forti nei negoziati

(Adnkronos) – Mentre la Russia nega di aver respinto la bozza del piano di pace di Donald Trump, è saltato oggi l’incontro a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, che ieri sono stati ricevuti da Vladimir Putin a Mosca. Gli inviati sono rientrati a Washington, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, salta l’incontro Usa-Zelensky. Russia: “Più forti nei negoziati”

