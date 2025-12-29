Stallo sui negoziati in Ucraina Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin | Pace? Ci sono punti spinosi Niente tregua con Kiev nel Donbass

Le negoziazioni tra le parti coinvolte in Ucraina restano in fase di stallo, con Mosca che ha respinto la proposta di una telefonata tra Zelensky e Putin. La discussione sulla pace si scontra su questioni ritenute sensitive, senza segnali concreti di una tregua nel Donbass. Dopo i colloqui tra Zelensky e Trump, la situazione rimane complessa e senza sviluppi immediati.

All’indomani dei colloqui tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, lo stallo su una possibile pace in Ucraina continua. Kiev non è pronta ad alcune concessioni, su tutte quelle territoriali e quelle riguardo alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il Cremlino, nonostante pubblicamente dichiari che un cessate il fuoco permanente sia «sempre più vicino», continua le sue operazioni di terra e intima alle forze invase di ritirarsi dal Donbass per facilitare proprio il processo dei negoziati. Voci di un possibile contatto diretto, via telefono, tra Zelensky e Vladimir Putin sono state smentite da Mosca, mentre il leader del Cremlino si appresta a parlare nuovamente con la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Stallo sulla pace in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass» Leggi anche: Guerra in Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca. Trump frena sui missili a Kiev dopo la telefonata con Putin La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ucraina, stallo dei colloqui di pace mentre salta in aria un generale a Mosca; Inviati Usa e Ucraina: a Miami colloqui costruttivi e produttivi. Putin pronto al dialogo con Macron - Presidente slovacco: l'Occidente riprenderà i rapporti con Mosca dopo la guerra; Natale gelido per i negoziati sull'Ucraina; Quei negoziati in un vicolo cieco. Stallo sulla pace in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass» - Dopo il faccia a faccia tra Zelensky e Trump in Florida, continuano le accuse reciproche tra Kiev e il Cremlino. msn.com

Negoziati sull'Ucraina, il «tiro alla fune» di Putin e Zelensky con Trump e il pressing Usa. La proposta: il Donbass a Mosca e garanzie per Kiev - Il presidente americano sente Putin e assicura: «Fa sul serio». msn.com

Zelensky, il sogno della morte di Putin, l'Armata che avanza e il negoziato «in stallo»: il Natale d'inferno e guerra in Ucraina - Kiev e gli Stati Uniti hanno lavorato a una nuova proposta di piano di pace, in 20 punti, ma Trump parla di «odio» e si dimostra poco ottimista, mentre dal Cremlino arrivano accuse all'Europa e segnal ... msn.com

Più che negoziati seri, sembra una gestione dello stallo, vertici inutili, diplomazia di facciata e nessuna volontà autentica di arrivare a una soluzione. Nel frattempo, il conflitto resta aperto e il costo umano continua a crescere. FHvJ x.com

Trecento grammi di tritolo fanno saltare in aria l'auto del generale Sarvarov, con un ruolo in tutte le guerre di Putin. Mosca accusa Kiev, che non nega. Con i negoziati in stallo, si intensifica la guerra energetica: l'Ucraina subisce, ma aumentano gli episodi di re - facebook.com facebook

