Stallo sui negoziati in Ucraina Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin | Pace? Ci sono punti spinosi Niente tregua con Kiev nel Donbass

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le negoziazioni tra le parti coinvolte in Ucraina restano in fase di stallo, con Mosca che ha respinto la proposta di una telefonata tra Zelensky e Putin. La discussione sulla pace si scontra su questioni ritenute sensitive, senza segnali concreti di una tregua nel Donbass. Dopo i colloqui tra Zelensky e Trump, la situazione rimane complessa e senza sviluppi immediati.

All’indomani dei colloqui tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, lo stallo su una possibile pace in Ucraina continua. Kiev non è pronta ad alcune concessioni, su tutte quelle territoriali e quelle riguardo alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il Cremlino, nonostante pubblicamente dichiari che un cessate il fuoco permanente sia «sempre più vicino», continua le sue operazioni di terra e intima alle forze invase di ritirarsi dal Donbass per facilitare proprio il processo dei negoziati. Voci di un possibile contatto diretto, via telefono, tra Zelensky e Vladimir Putin sono state smentite da Mosca, mentre il leader del Cremlino si appresta a parlare nuovamente con la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Stallo sulla pace in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass»

Leggi anche: Guerra in Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca. Trump frena sui missili a Kiev dopo la telefonata con Putin

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ucraina, stallo dei colloqui di pace mentre salta in aria un generale a Mosca; Inviati Usa e Ucraina: a Miami colloqui costruttivi e produttivi. Putin pronto al dialogo con Macron - Presidente slovacco: l'Occidente riprenderà i rapporti con Mosca dopo la guerra; Natale gelido per i negoziati sull'Ucraina; Quei negoziati in un vicolo cieco.

stallo negoziati ucraina moscaStallo sulla pace in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass» - Dopo il faccia a faccia tra Zelensky e Trump in Florida, continuano le accuse reciproche tra Kiev e il Cremlino. msn.com

stallo negoziati ucraina moscaNegoziati sull'Ucraina, il «tiro alla fune» di Putin e Zelensky con Trump e il pressing Usa. La proposta: il Donbass a Mosca e garanzie per Kiev - Il presidente americano sente Putin e assicura: «Fa sul serio». msn.com

stallo negoziati ucraina moscaZelensky, il sogno della morte di Putin, l'Armata che avanza e il negoziato «in stallo»: il Natale d'inferno e guerra in Ucraina - Kiev e gli Stati Uniti hanno lavorato a una nuova proposta di piano di pace, in 20 punti, ma Trump parla di «odio» e si dimostra poco ottimista, mentre dal Cremlino arrivano accuse all'Europa e segnal ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.