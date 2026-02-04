Questa notte le sirene sono suonate di nuovo nelle città di Kharkiv e Odessa, dove le forze russe hanno lanciato due attacchi missilistici consecutivi. Le esplosioni hanno scosso le strade e le case, mentre i residenti cercano di riprendersi dopo giorni di tensione. La situazione rimane critica e ancora tutta da capire come evolverà nei prossimi giorni.

Le forze russe hanno colpito per la seconda notte consecutiva Kharkiv, lanciando due attacchi missilistic i. Lo hanno riferito le autorità di Kharkiv, citate da Ukrainska Pravda, secondo cui i russi hanno sferrato due attacchi missilistici, uno nella periferia più vicina a Kharkiv, l’altro nel quartiere Saltivskyi della città. Non si fermano dunque gli attacchi russi, mentre una delegazione di Mosca è arrivata ad Abu Dhabi in vista del trilaterale con Stati Uniti e Ucraina in programma oggi, mercoledì 4 febbraio, e domani. La guerra in Ucraina e i tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi, 4 febbraio Inizio diretta: 040226 07:35 Fine diretta: 040226 23:00 07:35 040226 Raid russo su Odessa, edifici danneggiati e feriti Nella notte la città ucraina di Odessa è stata interessata da un pesante raid effettuato dalle forze armate russe tramite droni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, nuovi attacchi russi su Kharkiv e Odessa – La diretta

Nelle ultime ore, si sono verificati nuovi attacchi in Ucraina, coinvolgendo le città di Kharkiv e Odessa.

