Ucraina tregua cessata | attacchi russi nella notte sulla capitale e a Kharkiv

La tregua tra Russia e Ucraina è finita. Nella notte, i bombardamenti sono ripresi a Kiev e a Kharkiv. I missili e i droni russi hanno colpito le due città, causando esplosioni potenti. Le autorità ucraine confermano che non ci sono ancora segni di un cessate il fuoco duraturo. La popolazione si trova di nuovo nel panico, mentre le forze di sicurezza cercano di gestire la situazione.

Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, che parla di una serie di potenti esplosioni che hanno scosso la città. Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono state segnalate chiamate ai medici nei distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi. Allo stesso tempo, l'amministrazione militare della città di Kiev ha riferito di possibili danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico nel distretto di Dniprovskyi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Russia ha deciso di sospendere gli attacchi sulla capitale Kiev fino a domenica.

Nella notte, Kiev è stata colpita da missili russi, provocando blackout e interruzioni del riscaldamento.

