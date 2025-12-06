Acqua in inverno fate attenzione | gli errori da non commettere

Quando pensiamo alla disidratazione immaginiamo la stagione estiva, il caldo e la sudorazione abbondante. In realtà, il bisogno di acqua non diminuisce con l'arrivo del freddo: durante l'inverno, il nostro organismo rischia addirittura di disidratarsi senza che ce ne accorgiamo. Con il freddo, il meccanismo della sete si attenua: il corpo percepisce meno il bisogno di idratarsi, anche se i fabbisogni rimangono simili. Con l'arrivo del freddo, il corpo umano modifica alcuni meccanismi fisiologici. La vasocostrizione periferica, necessaria a preservare il calore, riduce temporaneamente la sensazione di sete.

