UAE Tour 2026 | Milan si prende in volata la quarta tappa primo podio per il fratello Matteo!

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa dell’UAE Tour 2026, decisiva per la volata finale. La gara di 182 km con partenza e arrivo a Fujairah si è conclusa con un sprint tra i migliori velocisti. Milan ha superato gli avversari negli ultimi metri, portando a casa il primo podio della sua carriera in questa corsa. La vittoria si deve alla tattica di squadra e alla rapidità negli ultimi istanti di gara. Con questa vittoria, l’Italia conquista un altro risultato importante nel tour.

Si chiude nel segno dell'Italia anche la quarta tappa dell 'UAE Tour 2026. Dopo lo splendido successo di Antonio Tiberi di ieri, nella giornata odierna Jonathan Milan si è imposto in volata al termine della frazione lunga 182 km che ha visto partenza ed arrivo a Fujairah. Grandissima prova di forza per il corridore in forza alla Lidl-Trek, arricchita dalla presenza sul podio del fratello Matteo (Groupama-FDJ United), piazzatosi terzo. La frazione è stata perlopiù caratterizzata dalla lunga fuga di quattro corridori, nello specifico Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Stefan De Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Lorenzo Milesi (Movistar) e Patrick Gamper (Jayco AlUla), poi ripresa dentro l'ultimo chilometro, quando l'azzurro ha capitalizzato il buon lavoro in casa Lidl-Trek lanciando uno sprint poderoso che gli ha consentito di mettere a referto la sua terza vittoria in stagione precedendo Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e, appunto, Matteo Milan, al suo primo podio tra i professionisti.