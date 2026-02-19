Gran volata di Jonathan Milan che vince la quarta tappa | gli highlights dell’Uae Tour

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa dell’Uae Tour, scattando negli ultimi chilometri e conquistando il traguardo a Fujairah. La vittoria arriva dopo una lunga fuga, favorita dalla salita finale e dalla stanchezza degli avversari. Il ciclista italiano si impone davanti agli altri favoriti, grazie a una potente accelerazione negli ultimi metri. La tappa, lunga 182 km, ha visto anche il piazzamento del fratello Matteo, che si è classificato terzo. La gara si conclude con questa emozionante volata.

Jonathan Milan coglie il terzo successo stagionale (182 km con partenza e arrivo a Fujairah), 3° il fratello Matteo. Antonio Tiberi resta in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gran volata di Jonathan Milan che vince la quarta tappa: gli highlights dell’Uae Tour Milan vince in volata la quarta tappa dell'UAE Tour 2026, Matteo sul podioIl Milan ha conquistato la quarta tappa dell’UAE Tour 2026 a causa di una brillante volata a Fujairah. AlUla Tour 2026, Matteo Malucelli vince la volata della quarta tappa. Beffato Jonathan MilanMatteo Malucelli ha vinto la quarta tappa dell’AlUla Tour 2026, battendo in volata Jonathan Milan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volata maestosa di Jonathan Milan, il fratello Matteo chiude 3°: rivivi l'arrivo; UAE TOUR. MILAN: SPECIALE AFFRONTARE MIO FRATELLO PER LA PRIMA VOLTA; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; Isaac Del Toro fa subito sul serio e anticipa il gruppo all’UAE Tour. Brillante Antonio Tiberi. UAE Tour 2026, la felicità di Jonathan Milan dopo il successo: Fuggitivi forti, non ero sicuro si arrivasse in volata© Sprint Cycling AgencyJonathan Milan torna a sorridere. Il velocista friulano vince la quarta ... msn.com Jonathan Milan vince l’ottava tappa del Tour: volata imperiale, finito il digiuno italiano di 6 anniJonathan Milan ha vinto in volata l’ottava tappa del Tour de France precedendo Wout van Aert: interrotto finalmente il digiuno di vittorie italiane dopo 6 anni. Tadej Pogacar ha mantenuto agevolmente ... fanpage.it Milan! Fuggitivi ripresi a 200 metri dall'arrivo, poi Jonathan Milan batte Vernon e il fratello Matteo. Classifica invariata con Tiberi al comando. facebook Volata di forza di Jonathan #Milan nella quarta tappa dell' #UaeTour, che a Fujairah precede Vernon e il fratello Matteo, al primo podio tra i professionisti x.com