Tutto fa cultura ecco gli eventi del Comune

Il Comune ha presentato il ‘Calendario culturale 2026’ a causa della crescente richiesta di iniziative culturali nella città. L’obiettivo è promuovere la lettura, il teatro, la musica e altre forme artistiche, coinvolgendo diverse fasce di pubblico. Nel programma si trovano eventi dedicati anche alle tradizioni locali e alla sensibilizzazione su temi come legalità e tutela ambientale. La scelta di ampliare le aree di interesse nasce dall’esigenza di rafforzare il senso di comunità. La pianificazione prevede numerose attività distribuite durante l’anno.

Cultura avanti tutta. E' stato illustrato in consiglio comunale il ' Calendario culturale 2026 ' che si articola in grandi aree: promozione del libro, della lettura e della scrittura; teatro, poesia, musica, cinema e danza; pari opportunità e valorizzazione delle diversità; tradizioni, storia e memoria; educazione civica alla legalità e alla pace; benessere della persona e della collettività; valorizzazione del territorio, ambiente, natura e paesaggio. Inoltre, le attività previste intersecano il 'Calendario civico' del comune di Castel Maggiore: ovvero quell'insieme di date simboliche, ricorrenze, celebrazioni.