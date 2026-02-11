Il Comune investe sulla cultura | al via il bando per i contributi per gli eventi dei prossimi mesi
Il Comune di Forlì ha aperto un nuovo bando per sostenere gli eventi culturali dei prossimi mesi. L’Assessorato alla Cultura, tramite l’Unità Eventi e Turismo, mette a disposizione contributi per le attività che si terranno tra marzo 2026 e febbraio 2027. Chi vuole partecipare ha ancora poche settimane per presentare la domanda.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, attraverso l’Unità Eventi e Turismo, ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle attività culturali che si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo 2026 e febbraio 2027. Un’opportunità rivolta al tessuto associativo e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
