Il Comune investe sulla cultura | al via il bando per i contributi per gli eventi dei prossimi mesi

Il Comune di Forlì ha aperto un nuovo bando per sostenere gli eventi culturali dei prossimi mesi. L’Assessorato alla Cultura, tramite l’Unità Eventi e Turismo, mette a disposizione contributi per le attività che si terranno tra marzo 2026 e febbraio 2027. Chi vuole partecipare ha ancora poche settimane per presentare la domanda.

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, attraverso l'Unità Eventi e Turismo, ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle attività culturali che si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo 2026 e febbraio 2027. Un'opportunità rivolta al tessuto associativo e.

