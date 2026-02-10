Il Comune sbarca alla Bit | poker di eventi per lanciare la Capitale del Mare e della Cultura

Ancona si presenta alla BIT di Milano con quattro incontri dedicati a mostrare la città in evoluzione. Il Comune ha organizzato una serie di eventi per far conoscere i progetti e le novità che stanno cambiando il volto della capitale del Mare e della Cultura. La presenza all’esposizione si traduce in un impegno concreto, lontano dalle parole vuote, per far sapere cosa sta facendo la città.

