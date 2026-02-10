Il Comune sbarca alla Bit | poker di eventi per lanciare la Capitale del Mare e della Cultura
Ancona si presenta alla BIT di Milano con quattro incontri dedicati a mostrare la città in evoluzione. Il Comune ha organizzato una serie di eventi per far conoscere i progetti e le novità che stanno cambiando il volto della capitale del Mare e della Cultura. La presenza all’esposizione si traduce in un impegno concreto, lontano dalle parole vuote, per far sapere cosa sta facendo la città.
MILANO – Non solo numeri, ma progetti concreti e una visione ambiziosa. Ancona si è presa la scena alla BIT di Milano con un’agenda fitta di appuntamenti – quattro talk tematici – pensati per raccontare una città in profonda trasformazione. Al centro della strategia dorica ci sono tre pilastri.🔗 Leggi su Anconatoday.it
"Capitale della Cultura 2028", Ancona è finalista. La gioia di Daniele Silvetti: «Riconosciuta la forza identitaria della città con il mare»
Ancona è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028.
Capitale italiana della cultura 2028, la Città Caudina accelera: ciclo di eventi a sostegno della candidatura
