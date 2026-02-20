Tutti i nemici del presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Il nome di Donald Trump e la sua politica sull’immigrazione sono al centro di una recente operazione. Tom Homan, considerato il “Zar delle frontiere” per Trump, ha dichiarato che l’Operazione Metro Surge, portata avanti dall’Ice, ha riscosso successo. Tuttavia, nei forum online anti-Ice in Minnesota, si è registrato un silenzio inaspettato. Gli attivisti si preparano a rispondere, considerando i numeri di immigrati coinvolti e le critiche che circolano sui metodi di polizia. La questione resta calda e divisiva.

Quando il cosiddetto "Zar delle frontiere" di Donald Trump, Tom Homan, annunciava che l'Operazione Metro Surge, condotta dall'ormai famigerata Immigration & Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti, era stata «un successo», i gruppi online anti-Ice erano stranamente silenziosi in Minnesota. Poco dopo, però, una segnalazione proveniente da Minneapolis avvisava del fermo di almeno una persona di origine sudamericana trovata con la sua famiglia a bordo di un pickup, ammanettata e portata via. «La ritirata degli agenti federali è il risultato della forte resistenza del Minnesota al terrorismo dell'Ice: Trump ha usato Homan per salvare la faccia dopo il suo impopolare disastro politico nel nostro Stato», ha denunciato il Minnesota Immigrant Rights Action Committee (Mirac), che si batte per i diritti dei migranti.