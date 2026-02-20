il peso del nome trump spiegato dalla nipote del presidente degli stati uniti

La nipote di Donald Trump rivela che il suo cognome ha sempre avuto un peso particolare, fin dai tempi dell’infanzia. Durante gli anni Settanta, mentre partecipava a campi estivi di vela, gli altri la chiamavano semplicemente

Il mio cognome mi è sempre piaciuto. Negli anni settanta, quando frequentavo i campi estivi di vela, tutti mi chiamavano soltanto Trump. Per me era un motivo di orgoglio, non perché fosse sinonimo di potere e palazzi (anzi, all’epoca la mia famiglia la conoscevano solo a Brooklyn e nel Queens), ma perché in quel suono c’era qualcosa che si confaceva alla me di sei anni, una bambina tosta che non aveva paura di niente. Negli anni ottanta, quand’ero all’università e mio zio Donald aveva cominciato a ribattezzare “Trump” i suoi palazzi di Manhattan, il rapporto tra me e il mio cognome si fece più complesso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

