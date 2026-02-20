Tutti i motivi per non perdere Portobello la serie tv su Hbo diretta da Bellocchio sul caso Enzo Tortora con un cast straordinario

Enzo Tortora è morto nel 1988, ma il suo caso torna al centro dell’attenzione grazie alla serie tv su HBO diretta da Bellocchio. La produzione ricostruisce i lunghi anni di ingiustizie e false accuse che hanno segnato la sua vita, mostrando anche le pressioni subite dalla stampa e le bugie dei testimoni. La serie utilizza attori famosi e ricostruzioni dettagliate per far rivivere quegli eventi. È una storia che ancora oggi fa riflettere sulla giustizia italiana e sui rischi di un sistema sbilanciato.

Ci sono storie che appartengono alla memoria collettiva di un Paese eppure continuano a bruciare, come se fossero accadute ieri. La vicenda di Enzo Tortora – il re del venerdì sera con il suo Portobello – è una di queste. Parliamo di un uomo all’apice del successo, giornalista, conduttore, amato da milioni di italiani e spazzato via da accuse costruite sul nulla. E da un sistema giudiziario che non ha saputo (o non ha voluto, non ha potuto) fare un passo indietro. A raccontarla è ora Marco Bellocchio, con Portobello, serie tv in 6 episodi da 60 minuti ciascuno che, dopo essere passati tra gli applausi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, arrivano in streaming su Hbo Max a partire da oggi, 20 febbraio, con un episodio a settimana.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutti i motivi per non perdere "Portobello", la serie tv su Hbo diretta da Bellocchio sul caso Enzo Tortora, con un cast straordinario Leggi anche: Portobello, ecco quando esce su HBO Max la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora Leggi anche: Dal 20 febbraio su HBO Max la serie tv Portobello di Marco Bellocchio su Enzo Tortora con un grande Fabrizio Gifuni. Il video di Amica.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti i motivi per cui alla Fiorentina converrebbe evitare l’esonero di Vanoli; Ecco tutti i motivi per cui una vera stagione degli altcoin non è ancora arrivata; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Hulk, 4 motivi per cui tutti dovremmo amare il film di Ang Lee del 2003. 10 validi motivi per cui dovremmo mangiare funghi tutti i giorniI funghi sono un cibo della longevità e un vero beauty food, conferma la nutrizionista. Tutte le ragioni per cui dovremmo inserirli nella nostra dieta giornaliera, per un sistema immunitario più forte ... vogue.it Coppa Davis: 5 motivi per seguire il primo turno di qualificazioni (senza quasi tutti i big)Dal rientro di Draper e Chung alla nuova vita di Kokkinakis: i cinque motivi per seguire le qualificazioni alla prossima Coppa Davis ... ubitennis.com 39 anni fa oggi. Dopo uno dei più clamorosi orrori giudiziari della nostra storia recente, Enzo Tortora tornava al suo "Portobello". Era il 20 febbraio 1987. x.com Splendida Cornice. . #EnzoTortora fu uno dei padri della tv italiana, ma la sua creatura si affrettò a disconoscerlo nel momento più difficile della sua vita, frutto di calunnie e malagiustizia. Non furono pochi quelli che lo attaccarono senza prove, in un tentativo d - facebook.com facebook