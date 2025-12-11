Portobello ecco quando esce su HBO Max la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora

Annunciata come la prima produzione italiana su HBO Max, la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora affronta un episodio cruciale della giustizia italiana. La serie, che segna il ritorno del regista sul piccolo schermo, promette di offrire uno sguardo approfondito e coinvolgente sulla vicenda giudiziaria e mediatica che ha segnato la storia del nostro Paese.

La serie, che vede Bellocchio nuovamente alle prese con il piccolo schermo, è la prima produzione italiana a esordire sulla nuova piattaforma di Warner Bros. che verrà lanciata in Italia il prossimo gennaio Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, presentata con successo Fuori Concorso alla 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, debutterà il prossimo 20 febbraio sulla piattaforma HBO Max. La serie HBO Original, racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani: la vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, la parabola tragica della caduta di un uomo innocente.

