London Fashion Week Autunno 2026 | il calendario segna il ritorno di Temperley London e Julien Macdonald

La London Fashion Week Autunno 2026 segna un ritorno importante con la presenza di Temperley London e Julien Macdonald, simboli di un settore in rinascita. Dopo tempi difficili e calendari ridotti, questa edizione punta a riscoprire il suo ruolo di protagonista nel mondo della moda, offrendo nuove ispirazioni e tendenze per la stagione che si avvicina. Un momento di rinascita e innovazione per il fashion britannico.

© Metropolitanmagazine.it - London Fashion Week Autunno 2026: il calendario segna il ritorno di Temperley London e Julien Macdonald Dopo stagioni segnate da assenze, stop forzati e calendari ridotti all'osso, la London Fashion Week prova a riprendersi il centro della conversazione. Il British Fashion Council ha appena rilasciato il calendario provvisorio per l'edizione autunno 2026, in programma dal 19 al 23 febbraio, e il messaggio è piuttosto chiaro: Londra non ha intenzione di farsi da parte. London Fashion Week Autunno 2026: grandi ritorni, nuovi nomi e una settimana che sa di rinascita. Accanto ai soliti pilastri — Burberry, Erdem, Simone Rocha — tornano nomi che mancavano da anni, mentre una nuova generazione di brand indipendenti si prepara a occupare spazio, fisico e simbolico.

