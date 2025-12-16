Campania Nappi | su stampa ricostruzioni lontane da realtà Lega partito di unità e condivisione di valori

Severino Nappi commenta le recenti ricostruzioni sulla stampa riguardo alla situazione politica in Campania, sottolineando come siano lontane dalla realtà. Invita a rafforzare la presenza della Lega nella regione per consolidare l'unità e condividere i valori del partito, puntando a portare i risultati del governo nazionale anche sul territorio campano.

Severino Nappi: rafforzare la Lega in Campania per portare i risultati del governo nazionale sul territorio. “La Lega è prima di tutto condivisione di valori. E alcune notizie apparse sulla stampa raccontano una realtà che non esiste. La verità è che siamo al lavoro, ciascuno per il proprio ruolo e la propria competenza, per continuare la nostra azione di opposizione al governo regionale, ma soprattutto di potenziamento di una rete che possa diffondere anche in Campania le azioni positive del governo nazionale di cui siamo parte. Con la guida di Claudio Durigon e Gianpiero Zinzi sono certo che continueremo ad interpretare le esigenze di ogni territorio e soprattutto quelle dei cittadini stanchi di non avere più servizi a partire dalla sanità e dai trasporti, materia in cui mai nessuno ha fatto meglio di Matteo Salvini per il Sud e per la Campania da ministro”. Puntomagazine.it

Campagna Job #Jammafaticà

