Turchia retata contro i curdi | arrestati 37 minorenni Il partito Dem presenta una denuncia per torture nel carcere di Hatay

In Turchia, almeno 37 minorenni sono stati arrestati tra l’8 e il 27 gennaio a Sirnak, provincia a maggioranza curda, durante operazioni di polizia contro le proteste contro l’offensiva militare nel Rojava. Le forze di sicurezza hanno eseguito numerosi blitz nelle zone urbane, portando all’arresto di giovani sotto i 18 anni. La comunità internazionale denuncia violazioni dei diritti umani, mentre il partito Dem presenta una denuncia per torture nei centri di detenzione di Hatay. La situazione rimane tesa nel sud-est del paese.

Non si ferma la furia contro la minoranza curda in Turchia. In questi giorni è emerso che almeno 37 minori sono stati arrestati nella provincia sud-orientale di??rnak, a maggioranza curda, tra l’8 e il 27 gennaio, durante numerose operazioni di polizia mirate a contrastare le proteste contro l’offensiva militare del governo siriano ad interim nel Rojava, l’amministrazione autonoma democratica confederale del Nord Est Siria. Nel tentativo di bloccare a priori eventuali proteste, la polizia turca ha effettuato raid domiciliari che hanno portato all’arresto di decine di minori di età compresa tra 15 e 17 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turchia, retata contro i curdi: arrestati 37 minorenni. Il partito Dem presenta una denuncia per torture nel carcere di Hatay Leggi anche: Roma, smantellata la gang delle torture. Tra gli arrestati 5 minorenni Leggi anche: Retata nel locale dei vip, Can Yaman arrestato in Turchia: "Consumo di droga" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Attacco USA contro Isis Nigeria/ Trump: basta terrorismo contro i cristiani. Turchia arresta 115 islamistiSi alza la tensione contro l'Isis nel mondo: attacco con missili USA contro postazioni jihadiste in Nigeria. Siria, Turchia, Australia: cosa sta succedendo TRUMP LANCIA L’ATTACCO IN NIGERIA: LA MORSA ... ilsussidiario.net Turchia, Erdogan prende di mira gli oppositori politici, difensori del Rojava curdo: maxi retata con 96 arrestiLa difesa del Rojava curdo-siriano ha provocato l’ennesimo giro di vite in Turchia. 96 arresti nei confronti degli oppositori politici di Erdogan ... ilfattoquotidiano.it