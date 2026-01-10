Retata nel locale dei vip Can Yaman arrestato in Turchia | Consumo di droga

Can Yaman, noto attore turco, è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine sulle attività di traffico e consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto si inserisce in un'operazione che coinvolge vari personaggi pubblici, evidenziando le implicazioni legali del consumo di droghe in Turchia. La notizia sottolinea l'importanza di rispettare le norme locali e di essere consapevoli delle conseguenze legali associate a tali reati.

"Sandokan" accusato di consumo di sostanze stupefacenti, che in Turchia è un reato. L'attore turco Can Yaman è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media locali. Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie TV di successo, ma anche per una profonda conoscenza della lingua italiana (ha frequentato il liceo italiano di Istanbul), è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel protagonista di diverse "dizi", ossia le soap opera turche famose anche in Italia.

