Roma smantellata la gang delle torture Tra gli arrestati 5 minorenni
AGI - Prelevavano persone con debiti di droga o per motivi di gelosia e le portavano in un garage dove le tenevano legate mani e piedi alle sedie, con li occhi bendati, e le colpivano con pugni, schiaffi e sprangate, versandogli persino addosso acqua bollente: con queste accuse i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno eseguito undici misure cautelari, tra cui cinque a carico di mino ri, per tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione. I provvedimenti sono stati emessi dai gip di Roma e del tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura e della procura per i Minorenni. 🔗 Leggi su Agi.it
