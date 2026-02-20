Turchia libero il giornalista italiano Andrea Lucidi

Andrea Lucidi, giornalista italiano fermato in Turchia, è stato rilasciato ieri dopo aver trascorso diverse ore in custodia. La causa del suo fermo rimane ancora poco chiara, ma fonti ufficiali hanno confermato la sua liberazione. Questa mattina, Lucidi ha lasciato Istanbul con un volo diretto in Italia, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del suo fermo. La vicenda ha suscitato attenzione tra i colleghi e le associazioni di stampa italiane. Ora si attende una spiegazione ufficiale da parte delle autorità turche.

(Adnkronos) – Il giornalista italiano Andrea Lucidi, fermato ieri in Turchia, è stato rimesso in libertà ed è decollato questa mattina da Istanbul verso l'Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Lucidi, fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione, è noto sui social per. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi Leggi anche: Chi è il giornalista Andrea Lucidi arrestato in Turchia e condotto in un centro di espulsione a Istanbul Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andrea Lucidi libero: giornalista italiano rilasciato dalla Turchia; Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi; Federica Brignone, spunta un nuovo fidanzato dopo le medaglie: chi è James Mbaye, il modello avvistato a Cortina; Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 febbraio. Chi è il giornalista Andrea Lucidi arrestato in Turchia e condotto in un centro di espulsione a IstanbulIl reporter Andrea Lucidi bloccato dalla polizia turca durante una missione sulle carceri. La Farnesina attiva i canali per riportarlo a casa ... virgilio.it Turchia, fermato giornalista italiano. La Farnesina segue il casoIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani. (Foto Mauro Scrobogna / LaPresse) Il Consolato Generale ... msn.com Andrea Lucidi fermato in Turchia, consolato si attiva per giornalista x.com Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota diffusa dall'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP). La delegazione, composta da avvoc - facebook.com facebook