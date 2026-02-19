Giornalista italiano fermato in Turchia consolato si attiva per Andrea Lucidi

Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato fermato dalla polizia turca a Istanbul, a causa di un controllo di routine che si è trasformato in un fermo. La polizia ha portato lui e altri colleghi stranieri in un centro di espulsione, dove sono ancora trattenuti. Il Consolato Generale d’Italia si è subito attivato per seguire la vicenda e offrire assistenza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i giornalisti italiani presenti in città, mentre le autorità italiane chiedono chiarimenti alle controparti turche. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

(Adnkronos) – Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. Lo si apprende da una nota della. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Turchia, fermato giornalista italiano. La Farnesina segue il casoIl giornalista italiano Andrea Lucidi è stato fermato dalla polizia turca a Istanbul, probabilmente per aver documentato proteste locali. Turchia, un giornalista italiano è stato arrestatoAndrea Lucidi, giornalista italiano, è stato arrestato in Turchia durante una visita con una delegazione internazionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi è Nancy Guthrie, la madre di una giornalista tv USA e cosa sappiamo sulla sua scomparsa; Rapinatore mascherato da Joker aggredisce a sprangate due ragazzi al parco; Troupe televisiva aggredita nel piazzale della stazione: fermato il responsabile; Blitz in un palazzo del centro di Milano, trovato un kg di fumo (e coca) in portineria: custode arrestato. Turchia, fermato giornalista italiano. La Farnesina segue il casoIl Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in Turchia, sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi, fermato dalla polizia turca insieme ad ... lapresse.it Il giornalista Andrea Lucidi fermato a Istanbul. Ora si trova in un centro di espulsioneIl freelance italiani è noto per le sue posizioni filorusse ... msn.com Andrea Lucidi arrestato in Turchia. Lo scrive il canale Donbass Italia, gestito dal suo sodale Vincenzo Lorusso. x.com Andrea Lucidi dal 2022 è diventato uno dei volti più riconoscibili della narrativa pro-Cremlino nel nostro Paese, veicolando attraverso testi, video e presenze pubbliche una visione dei fatti che spesso coincide con le posizioni ufficiali di Mosca. I suoi reportage facebook