Turchia | Giornalista Lucidi libero indagata la missione carceri

Andrea Lucidi è stato rilasciato in Turchia dopo essere stato detenuto per settimane. La sua libertà arriva dopo che le autorità turche hanno deciso di non proseguire con l’indagine aperta contro di lui, legata a una sua inchiesta. La vicenda ha avuto origine da una denuncia di un funzionario locale, che lo accusava di aver diffuso notizie false. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche sulle condizioni della missione carceraria, che ora rischia di essere soggetta a nuovi controlli. La vicenda resta sotto i riflettori.

Giornalista Andrea Lucidi Rilasciato in Turchia: Una Vicenda che Solleva Interrogativi sulla Libertà di Stampa. Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato rilasciato dalle autorità turche e ha fatto ritorno in Italia nella mattinata di oggi, 20 febbraio 2026. La sua detenzione, avvenuta nel corso di una missione informativa sulle condizioni detentive in alcuni istituti penitenziari turchi, aveva suscitato preoccupazione tra colleghi e associazioni per la difesa della libertà di stampa. La vicenda, conclusasi rapidamente con il rilascio, pone un riflettore sulle sfide che i giornalisti affrontano operando in contesti politici complessi e sulle zone d'ombra che avvolgono l'accesso all'informazione in Turchia.