Turchia rilasciato il giornalista italiano Andrea Lucidi

Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato rilasciato in Turchia dopo essere stato fermato ieri a Istanbul. La causa del suo fermo resta ancora sconosciuta, ma oggi ha potuto lasciare il paese e tornare in Italia. Lucidi, che si trovava in Turchia per un suo progetto, ha trascorso circa ventiquattro ore in custodia. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i colleghi e le autorità italiane, che hanno seguito con preoccupazione la vicenda. Questa mattina, il giornalista ha lasciato il territorio turco in direzione di casa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rientro in Italia dopo il fermo a Istanbul. Il giornalista italiano Andrea Lucidi, fermato ieri, 19 febbraio, in Turchia, è stato rimesso in libertà ed è partito questa mattina da Istanbul con destinazione Italia. La notizia è stata confermata da fonti della Farnesina, che hanno seguito la vicenda nelle ultime ore. Lucidi era stato bloccato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e trasferito in un centro di espulsione. Dopo una notte di incertezza, le autorità turche ne hanno disposto il rilascio, consentendogli di lasciare il Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Turchia, rilasciato il giornalista italiano Andrea Lucidi Leggi anche: Turchia, libero il giornalista italiano Andrea Lucidi Leggi anche: Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Turchia: rilasciato il giornalista italiano Andrea Lucidi, era stato fermato ieri a Istanbul; Chi è il giornalista Andrea Lucidi arrestato in Turchia e condotto in un centro di espulsione a Istanbul; Turchia, il nuovo ministro e la stretta sulla Giustizia. Il giornalista Dundar: Erdogan vuole impedire all'opposizione di vincere le elezioni; Andrea Lucidi libero: giornalista italiano rilasciato dalla Turchia. Chi è il giornalista Andrea Lucidi arrestato in Turchia e condotto in un centro di espulsione a IstanbulIl reporter Andrea Lucidi bloccato dalla polizia turca durante una missione sulle carceri. La Farnesina attiva i canali per riportarlo a casa ... virgilio.it Fermato un giornalista italiano in Turchia: il Consolato Generale si attivaIl Consolato Generale d'Italia a Istanbul e la Farnesina sono al lavoro per assistere Andrea Lucidi, fermato dalla polizia turca mentre partecipava a visite su nuovi modelli carcerari ... notizie.it Andrea Lucidi fermato in Turchia, consolato si attiva per giornalista x.com Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota diffusa dall'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP). La delegazione, composta da avvoc - facebook.com facebook