Williams | la FW48 esaspera l' effetto outwash dell' ala anteriore

La Williams ha presentato la FW48 in un momento complicato, con una macchina che sembra esasperare l’effetto outwash dell’ala anteriore. La squadra ha affrontato problemi operativi fin dall’inizio, ma ha saputo reagire rapidamente per cercare di recuperare terreno. La nuova monoposto si fa notare per le sue caratteristiche tecniche, anche se resta da vedere come si comporterà in gara. Intanto, i piloti e il team lavorano senza sosta per migliorare le prestazioni e mettere a punto la vettura.

La stagione della williams fw48 si è aperta tra ostacoli operativi e una gestione rapida delle criticità, spiccando per una ripresa tempestiva nonostante il fallimento del crash test che ha impedito al team di partecipare allo shakedown di Barcellona. Nonostante le difficoltà iniziali, lo staff guidato da James Vowles ha mantenuto alta l'attenzione sul banco dinamico e ha programmato un filming day a Silverstone prima di spedire la FW48 in Bahrain. In questa fase, la strategia è stata quella di non perdere tempo, accelerando le attività di sviluppo e permettendo ai piloti di iniziare a percorrere i primi chilometri programmatici non appena possibile.

