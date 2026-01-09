tumore al seno ecco le mutazioni che riducono la sopravvivenza

Le mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sono associate a un aumento del rischio di tumore al seno. Tuttavia, non tutte queste mutazioni hanno lo stesso effetto sulla prognosi: alcune comportano una minore sopravvivenza, mentre altre risultano meno influenti. Comprendere le differenze tra queste varianti genetiche è importante per una corretta valutazione del rischio e per le decisioni cliniche più appropriate.

Le mutazioni sui geni BRCA1 e BRCA2, i famosi geni ‘Jolie’ da cui dipende un tumore al seno su dieci, non sono tutte uguali: alcune sono più pericolose e riducono l’aspettativa di sopravvivenza, altre hanno un impatto meno negativo sull’esito clinico. A dimostrarlo per la prima volta è uno studio condotto dall’Università di Genova – Ircss Ospedale Policlinico San Martino e dall’Università di Modena e Reggio Emilia – AOU di Modena e pubblicato su Annals of oncology. Lo studio. I dati dello studio Brca Bcy Collaboration – coordinato dal professor Matteo Lambertini dell’Università di Genova e condotto su donne under 40 con una diagnosi di tumore al seno invasivo – potranno aiutare a individuare con maggiore precisione il reale rischio delle pazienti con un tumore al seno e mutazioni di BRCA, e guidare le scelte cliniche, intensificando cure e controlli nelle donne che presentano le mutazioni più cattive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

