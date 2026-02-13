Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come allenatore ad interim dopo aver esonerato l’ex tecnico. Tudor, che ha guidato la Juventus, prenderà le redini della squadra fino a fine stagione. La decisione arriva dopo le recenti difficoltà del club in campionato. Il tecnico croato si prepara a affrontare la sfida di rilanciare gli Spurs in vista delle prossime partite.

2026-02-13 16:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Secondo quanto riferito, il Tottenham ha nominato l’ex allenatore della Juventus Igor Tudor come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Diversi punti vendita, tra cui BBC Sport, hanno affermato che l’ex nazionale croato Tudor subentrerà temporaneamente a Thomas Frank, che è stato licenziato mercoledì dopo otto mesi in carica. Tudor è diventato l’allenatore della Juve a marzo, ma è stato licenziato il 27 ottobre dopo una serie di otto partite senza vittorie in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham nomina l’ex tecnico della Juventus Igor Tudor allenatore ad interim degli Spurs

Approfondimenti su juventus igor

Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti.

Esonero ufficiale per il tecnico del Tottenham.

Ultime notizie su juventus igor

