Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump |  Non poteva imporli Ma il tycoon insiste | Ora imporrò a tutti una tariffa del 10%

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La sentenza ha avuto 6 voti a favore e 3 contrari. Trump ha utilizzato i dazi - ovvero le tasse sui beni importati - comestrumento chiave di politica economica ed estera. Secondo quanto previsto da Trump, i dazi avrebbero dovuto generare, nel prossimo decennio, migliaia di miliardi di dollari in entrate per gli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump non fornisca dati sulla riscossione dal 14 dicembre, gli economisti del Penn-Wharton Budget Model hanno stimato venerdì che l'importo raccolto tramite i dazi basati sull'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ammontasse a oltre 175 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«La sentenza della Corte Suprema mi ha deluso molto, mi vergogno per alcuni giudice che non hanno avuto il coraggio di fare la cosa giusta per l'America». Lo ha detto Donald Trump ad una conferenza

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali.

Donald Trump: "La Corte Suprema una vergogna, ha subito influenze straniere" x.com

L'International Emergency Economic Power Act autorizza l'uso di misure economiche nelle emergenze. La firmò Carter nel 1977.