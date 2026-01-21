Groenlandia Trump | Non imporrò dazi

Donald Trump ha dichiarato che, a partire dal primo febbraio, non applicherà i dazi precedentemente minacciati ai Paesi europei in relazione alla Groenlandia. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nelle negoziazioni commerciali, evidenziando un cambio di strategia rispetto alle minacce di tariffe che avevano suscitato attenzione internazionale. La notizia potrebbe influenzare gli equilibri nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Europa.

20.51 20.32 Meloni: Italia può far molto per Gaza19.58 Maltempo Sud e Isole,si contano i danni19.25 Guterres attacca chi "calpesta diritto"18.28 Groenlandia,"guida"in caso di emergenza17.45 Courmayeur,con sci contro albero: muore17.10 Parlamento Ue sospende intesa dazi Usa16.20 Tensioni Usa, Lagarde ha lasciato cena15.33 Trump: negoziati per avere Groenlandia Pagina 546 - Magazine TV p.547 SETTIMANA IN TV"MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Groenlandia,Trump:sostegno Paesi o daziIl recente commento di Donald Trump riguarda possibili dazi doganali sui paesi che non collaborano sulla questione della Groenlandia.

Groenlandia,Trump:da febbraio dazi 10%A partire dal primo febbraio, gli Stati Uniti applicheranno un dazio del 10% su alcune importazioni provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Perché Trump vuole la Groenlandia #trump #groenlandia

Argomenti discussi: Davos, Trump attacca l’Europa: Negoziati immediati per acquisire la Groenlandia, se dite di no ce ne ricorde…; Groenlandia, Trump: Non mi sento in dovere di pensare solo alla pace. Borse europee in forte calo - La diretta; Sogni e deliri di Trump: dietro l’ossessione artica c’è la rabbia per il Nobel; Trump: Non imporrò i dazi per la Groenlandia.

Groenlandia, c'è l'accordo tra Trump e la Nato. Arriva la retromarcia sui dazi agli europeiDonald Trump annuncia di aver raggiunto il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark ... iltempo.it

Trump, 'definito quadro per accordo su Groenlandia, non imporrò i dazi'(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla G ... gazzettadiparma.it

Donald Trump ha confuso ripetutamente la Groenlandia con l'Islanda nel discorso di 72 minuti pronunciato oggi dal palco del World Economic Forum di Davos x.com

La Stampa. . "Tutto quello che chiedo è un pezzo di ghiaccio in cambio della pace mondiale". Ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi alla Groenlandia nel suo intervento al World economic forum di Davos. "Non è molto", ha affer - facebook.com facebook