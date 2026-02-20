Usa Trump | Divulgheremo file governativi sulla vita aliena e gli Ufo
Usa, Trump ha annunciato che rilasceranno documenti segreti su UFO e vita extraterrestre. La decisione nasce dall’alto interesse del pubblico e dai numerosi avvistamenti recenti. Trump ha spiegato di aver incaricato il Pentagono e altri dipartimenti di raccogliere e divulgare le informazioni raccolte. Alcuni rapporti, finora nascosti, potrebbero rivelare dettagli sulla presenza di oggetti volanti non identificati. La notizia ha già suscitato grande attenzione tra gli appassionati di misteri e scienziati. Il governo americano si prepara a condividere nuove scoperte con il pubblico.
Visto “il grande interesse ” suscitato da extraterrestri e Ufo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che sta ordinando al Pentagono e ad altre agenzie governative di identificare e rendere pubblici i file in merito. Trump ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One: “Non so se siano reali o meno”. Ha poi aggiunto che, per quanto riguarda la possibilità di visitatori extraterrestri: “Non ho un’opinione al riguardo. Non ne parlo mai. Molte persone lo fanno. Molte persone ci credono“. Il post pubblicato su Truth da Trump. In un post sul social Truth, Trump ha scritto: “Sulla base dell’enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al segretario alla Difesa e ad altri dipartimenti e agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e divulgazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (Uap) e agli oggetti volanti non identificati (Ufo), nonché a qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.🔗 Leggi su Lapresse.it
