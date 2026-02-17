Donald Trump a Milano per la finale di hockey? L’ipotesi è più che concreta quartier generale ancora top secret
Donald Trump potrebbe arrivare a Milano per la finale di hockey, una possibilità che si fa sempre più concreta, anche se il suo arrivo resta ancora avvolto nel mistero. La presenza dell’ex presidente americano, infatti, potrebbe attirare l’attenzione dei media e dei tifosi, ma il suo quartier generale è ancora segreto. La notizia circola tra gli appassionati di politica e sport, che si chiedono se effettivamente l’evento si realizzerà nei prossimi giorni.
Milano – L’ombra di Donald Trump aleggia sin dall’inizio sui Giochi. Tuttavia, a cinque giorni dalla fine delle Olimpiadi invernali, l’ipotesi che il presidente degli Stati Uniti si materializzi a Milano per la finale dell’hockey maschile si sta facendo sempre più concreta. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, anche perché mancano ancora due vittorie alla squadra a stelle e strisce prima di andarsi a giocare l’oro alle 14.10 di domenica: domani sera la formazione di stelle Nhl guidata dai fratelli Tkachuk dovrà guadagnarsi la semifinale contro la vincente del playoff Svezia-Lettonia e poi aggiudicarsela venerdì contro la Finlandia o la vincente di Svizzera-Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
